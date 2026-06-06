“سوسطارة” تختتم موسمها بتعادل مثير أمام “الحمراوة”

أسدل الستار على منافسات الرابطة المحترفة لموسم 2025-2026، بإجراء المباراتين الأخيرتين من الجولة الثلاثين، واللتين شهدتا تعادل اتحاد الجزائر أمام مولودية وهران، وأولمبيك أقبو أمام نجم بن عكنون.

فعلى أرضية ملعب ميلود هدفي، انتهت مواجهة مولودية وهران واتحاد الجزائر بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، في لقاء عرف تقلبات عديدة في النتيجة.

ودخل اتحاد الجزائر المباراة بقوة، حيث افتتح اللاعب الشاب بوطاوي باب التسجيل في الدقيقة 24، قبل أن يعزز شتي النتيجة بهدف ثان منح الأفضلية لأبناء سوسطارة.

غير أن أصحاب الأرض عادوا بقوة خلال الشوط الثاني، إذ قلص مولاي عبد القادر الفارق في الدقيقة 76، قبل أن ينجح بن خديم في إدراك التعادل بعد دقيقتين فقط، مانحًا مولودية وهران نقطة ثمينة أمام جماهيرها.

وبهذه النتيجة، أنهى اتحاد الجزائر الموسم في المركز العاشر برصيد 39 نقطة، بينما ختمت مولودية وهران الموسم في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

وفي المباراة الثانية، افترق أولمبيك أقبو وضيفه نجم بن عكنون على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله. وانتظر أصحاب الأرض إلى غاية الدقيقة 69 لافتتاح باب التسجيل عن طريق زعموم، قبل أن يتمكن مهاجم نجم بن عكنون سعد من تعديل النتيجة في الدقيقة 77، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط.

وعقب هذا التعادل، أنهى أولمبيك أقبو الموسم في المركز السادس برصيد 45 نقطة، فيما احتل نجم بن عكنون المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وبذلك يُسدل الستار رسميًا على موسم الرابطة المحترفة، الذي شهد تتويج مولودية الجزائر باللقب، إلى جانب تأهل شبيبة الساورة إلى رابطة الأبطال الموسم المقبل، بعد ضمانها المركز الثاني في البطولة.

فيما سيمثل كل من إتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، الجزائر في منافسة كأس الكونفيدرالية.