سوسطارة تخطف نقطة أمام البرج وتواصل الصدارة

عاد فريق سوسطارة بنقطة ثمينة من ملعب مقرة خلال المواجهة الصعبة التي جمعته بنادي أهلي برج بوعريريج.

وواجه الإتحاد تشكيلة الاهلي في إطار الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بملعب مقرة بسبب معاقبة النادي البرايجي.

وتقدم فريق أهلي البرج في الدقيقة الـ4 في النتيجة عن طريق اللاعب زياد الذي سجل مخالفة مباشرة في شباك زماموش.

وعدل المتألق الليبي مؤيد اللافي النتيجة في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من زواري.

ورفع إتحاد العاصمة عدد النقاط إلى 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن شبيبة القبائل الذي ينتظره تنقل صعب يوم غد إلى بلعباس.

فيما يبقى فريق أهلي البرج في المركز الـ10 برصيد 19 نقطة فقط، وعلى بعد نقطة عن أول المهددين بالسقوط.