سوسطارة تراسل رابطة مدوار قصد تأجيل المباريات الثلاثة المقبلة

راسلت إدارة إتحاد العاصمة رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار قصد تأجيل المباريات الثلاثة المقبلة من عمر منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وقالت إدارة سوسطارة عبر بيان لها، اليوم الأحد، أنها طالبت بتأجيل كل من مباراة أمل الأربعاء ومولودية الجزائر ونجم مقرة بسبب التزام 4 لاعبين مع المنتخب الوطني والأمر يتعلّق بكل من بن بوط ولوصيف إلى جانب بلعيد ومحيوص.

كما ذكّرت بالتحاق زكرياء الهريش بمنتخب ليبيا.

إلى جانب ذلك، أكدت إدارة الرئيس سيد أحمد اعراب بانها لن تفرّط في حقوقها المشروعة أملا أن لا تقع الرابطة في أخطاء الماضي. “حسب ذات البيان”.

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