سوسطارة تسافر غدا إلى الرباط تحسبا لمواجهة الجيش الملكي

سيكون فريق اتحاد العاصمة على موعد السفر إلى الرباط تحسبا لمواجهة الجيش الملكي المغربي.

وستلعب المباراة بالرباط ضمن إياب الدور ربع النهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

و كان القائد زين الدين بلعيد و رفقائه قد حققّوا نتيجة ايجابية بالفوز بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب، التي قد تسمح لهم بالعودة بالتأهل إلى الدور المقبل في حالة الفوز أو التعادل على الأقل.

كما استأنف الفريق العاصمي التدريبات اليوم بملعب بولوغين تحت قيادة المدرب عبد الحق بن شيخة.

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