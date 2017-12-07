“سوسطارة” تستعيد المصابين تحسبا لمواجهة “الجياسكا” !

استعاد ميلود حمدي، مدرب اتحاد العاصمة خدمات كل من شافعي، بن يحي، سعيود وكودري بصفة رسمية، حيث أصبحوا جاهزين للمشاركة ضد شبيبة القبائل يوم غد.

وكان حمدي منقوصا من أبرز لاعبيه في آخر مباراتين ضد وهران و ضد إتحاد بسكرة وعودتهم ستمنحه حلولا إضافية.

خاصة بالنسبة للخط الأمامي، فبغياب حمار ويايا، فإن عودة سعيود ستكون مريحة لمدرب سوسطارة.

من جهة أخرى، فإن رفقاء القائد زماموش عازمون على مواصلة التألق خاصة في مباراة الكلاسيكو.

ويحضّر أولاد البهجة لمفاجئة سارة للاعبين، خاصة بعد فوزهم في الداربي ضد مولودية الجزائر.