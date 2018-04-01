سوسطارة تستغني عن خدمات حمدي.. ومضوي في أحسن رواق !

قررت إدارة إتحاد العاصمة الإستغناء عن خدمات المدرب “ميلود حمدي” مع نهاية الموسم الكروي الجاري بسبب النتائج السلبية التي سجلها الفريق مؤخرا.

وإتفق مدير الفريق العاصمي “حكيم سرار” على الطلاق بالتراضي مع المدرب الفرانكو جزائري مع نهاية الموسم الحالي الذي تفصلنا عن نهايته 6 جولات فقط.

وأكدت مصادرنا المقربة من بيت سوسطارة أن المدرب “خير الدين مضوي” يتواجد في أحسن رواق لخلافة حمدي على رأس العارضة الفنية لسوسطارة.

في حين رشح بعض المقربين عودة المدرب الفرنسي رولاند كوربيس رفقة المدرب منير زغدود كمساعد.