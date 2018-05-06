سوسطارة تسعى لإنطلاقة قوية في رحلة البحث عن النجمة الإفريقية

يتطلع إتحاد العاصمة، لتسجيل إنطلاقة موفقة سهرة اليوم الأحد، في دور مجموعات كأس الكاف، عند استقباله نادي يونغ أفريكا التنزاني، بملعب “5 جويلية” انطلاقا من الثامنة ليلا.

وسيدخل المدرب حمدي، هذه المباراة رفقة أشباله، وعينهم على النقاط الثلاثة، التي من شأنها أن تمهد لهم الطريق في باقي مشوار كأس الكاف.

خاصة وأن الفريق يتواجد في معنويات مرتفعة، بعد عودته لسكة الإنتصارات مؤخرا، أين فاز على مولودية وهران في البطولة بثلاثية كاملة.

من جهة أخرى يبقى الحذر واجبا على لاعبي الإتحاد، بالنظر للإمكانيات الفردية التي يملكها نادي يونغ أفريكا، حسب تصريحات ميلود حمدي.

وهذا لتجنب سيناريو ممثلي الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا، مولودية الجزائر، ووفاق سطيف، اللذين سجلا تعثرا في أول خرجة لهما في دور المجموعات.