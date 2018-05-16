سوسطارة تسعى لتأكيد إنطلاقتها القوية من كينيا 

سيكون فريق إتحاد الجزائر أمام تحدي صعب أمسية اليوم عندما يواجه فريق غور ماهيا الكيني بملعب كاساراني بالعاصمية الكينية نيروبي في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى أشبال المدرب ميلود حمدي للعودة بأفضل نتيجة ممكنة من نيروبي، والتأكيد على الإنطلاقة القوية المسجلة في دور المجموعات بعد الفوز برباعية كاملة في المباراة الأولى أمام فريق يونغ أفريكانز التنزاني بملعب 5 جويلية الاولمبي.

وسيكون الفريق الجزائري منقوصا من خدمات عدة لاعبين على غرار هداف الفريق أسامة درفلو المعاقب آليا بسبب تراكم البطاقات، بالإضافة إلى غياب كل من أسامة شيتة وقدور بلجيلالي بسبب الإصابة.

كما عرفت سفرية إتحاد العاصمة إلى العاصمة الكينية نيروبي غياب اللاعب المغربي رضا الهجهوج بعد فسخ عقده من طرف المدير الرياضي للفريق عبد الحكيم سرار.