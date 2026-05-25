“سوسطارة” تسقط أمام “السيسكاوة” بهدفين مقابل هدف

تعرض اتحاد العاصمة، اليوم الاثنين، لهزيمة قاسية، أمام مستضيفه اتحاد خنشلة، بهدفين مقابل هدف، في مواجهة ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة.

المواجهة التي احتضنها ملعب حمام عمار بخنشلة، شهدت بداية قوية لأصحاب الأرض، إذ افتتح المهاجم، إيتوغا، باب التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعد توغل زميله ماتوتي في الرواق الأيسر لدفاع الاتحاد، ومنح إيتوغا، كرة حولها بدوره لهدف.

ضغط أصحاب الأرض تواصل، وفي الدقيقة الـ36، عزز الجناح، شكال، تقدم فريقه بهدف ثان، برأسية متقنة سكنت شباك الحارس، سيفور. فيما تمكن لاعب اتحاد العاصمة، دراوي، من تقليص الفارق لأبناء “سوسطارة” من علامة الجزاء، في الدقيقة الـ42.

وبهذا يكون أبطال كأس الكونفدرالية تلقوا سادس هزيمة لهم هذا الموسم، مقابل ثمانية انتصارات و12 تعادلاً، ليتجمد رصيدهم عند النقطة الـ36 في المركز العاشر ضمن جدول الترتيب العام.

أما “السيسكاوة”، فقد رفعوا رصيدهم للنقطة الـ41 في المركز الثامن في الترتيب العام للرابطة المحترفة.