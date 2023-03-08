سوسطارة تسقط في جنوب إفريقيا وتتخلى عن الصدارة

تعرض مساء اليوم الأربعاء، فريق اتحاد العاصمة، لهزيمة هي الأولى من نوعها في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”، وذلك، على يد مضيفه نادي مارومو غالانتس.

وسقط أبناء سوسطارة، في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 4، بثنائية نظيفة، بواقع هدف في كل شوط.

وبالرغم من أن المدرب عبد الحق بن شيخة، لعب كل أوراقه في المرحلة الثانية، أملا في العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية، من خلال إشراك الرباعي، بلقاسمي وزواري والهريش وعثماني، إلا أن التغييرات لم تأت بالجديد.

لينقاد الاتحاد لهزيمة، كلفته خسارة صدارة المجموعة الأولى، لصالح منافسه الجنوب إفريقي، الذي تصدر بـ 9 نقاط، فيما تراجع أشبال بن شيخة إلى الوصافة بعد تجمد رصيدهم عند الـ 7 نقاط.