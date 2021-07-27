سوسطارة تسقط في مقرة وشباب بلوزداد يواصل الصدارة

واصل أمسية اليوم الثلاثاء فريق شباب بلوزداد صدارته للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم بعد فوزه في الجولة ال34 أمام أهلي برج بوعريريج.

المواجهة التي جرت بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة انتهت بفوز السياربي بهدف دون رد سجله خير الدين مرزوقي في الدقيقة ال48.

وبملعب الإخوة بوشليق إنهزم إتحاد العاصمة أمام نجم مقرة بثنائية لهدف وحيد، سجل زواري في الدقيقة ال6 للياسما في حين عدل بوشوارب لمقرة في الدقيقة ال9 وأضاف فقعاص الثاني في الدقيقة ال30.

نتائج بقية المُباريات التي انتهت:

شباب قسنطينة 2-0 أولمبي المدية.

أتلتيك بارادو 5-4 مولودية وهران.

شبيبة سكيكدة 0-3 إتحاد بلعباس.

وداد تلمسان 2-1 جمعية عين مليلة.

سريع غليزان 0-0 نصر حسين داي.