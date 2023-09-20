سوسطارة تشد الرحال صوب الرباط المغربية

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة عن سفريتها صوب الرباط المغربية تحسبا لمواجهة الفتح الرباطي في كأس الكونفيدرالية.

وشدّ وفد سوسطارة رحلته الأولى صوب مطار قرطاج الدولي في تونس، قبل التنقل مباشرة إلى المغرب لتنشيط الداربي المغاربي.

ويسعى المدرب عبد الحق بن شيخة و لاعبيه لمواصلة النسق التصاعدي للنتائج الإيجابية على المستوى الإفريقي، سيما و انه ولاعبيه قد فازوا بنهائي كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري قبل أسابيع فقط.