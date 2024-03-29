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الرياضة

سوسطارة تشد الرحال صوب نيجيريا تحسبا لمواجهة ريفرز يوناتيد

بقلم عزيز طالبي
سوسطارة تشد الرحال صوب نيجيريا تحسبا لمواجهة ريفرز يوناتيد
سوسطارة
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شدت بعثة فريق إتحاد العاصمة الرحال صوب نيجيريا تحسبا لمواجهة نادي ريفرز يونايتد ضمن منافسة ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة الكاف.

وستجري المقابلة، الأحد القادم، حيث يأمل الفريق العاصمي للعودة بالنقاط الثلاث، و الذهاب بعيدا في المسابقة الإفريقية.

وتنقل لاعبو الفريق العاصمي إلى نيجيريا وسط أجواء معنوية مرتفعة عقب النتائج التي حققها الفريق في الفترة الماضية، واخرها الفوز أمام اتحاد بسكرة في البطولة الوطنية.

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