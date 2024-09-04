“سوسطارة” تشرع في التحضيرات لمواجهة الملعب التونسي

استأنفت تشكيلة سوسطارة التدريبات، اليوم الأربعاء، تحسبا لمواجهة فريق الملعب التونسي. لحساب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات. من منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وكان فريق اتحاد العاصمة استفاد من يومين راحة، قبل أن يستأنف التدريبات بقيادة المدرب نبيل معلول، في حضور جميع اللاعبين باستثناء نبيل عمارة وصفي الدين عثامنية المصابين، إلى جانب الثنائي موسى علي وتيرازاس.

كما عرفت الحصة التدريبية زيارة رئيس مجلس الإدارة، حيث كان له حديث جانبي بخصوص التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

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