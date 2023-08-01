سوسطارة تشرع في التحضير للموسم الجديد وسط أجواء مميّزة

شرع فريق سوسطارة في التحضير للموسم الجديد، اليوم الثلاثاء، بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وعرفت التحضيرات الأولية حضور أغلب اللاعبين والأنصار الأوفياء الذين تواجدوا في مدرجات الملعب وسط أجواء مميزة.

كما رفع أبناء البهجة، راية مكتوب عليها “LES PURISTES DALGER”. في إشارة إلى الإتحاد و السيادة على الكرة في الجزائر العاصمة إلى جانب نقاوة المحيط.

يشار، إلى أن المدرب عبد بن شيخة و لاعبيه أصبحوا يملكون علاقة وطيدة جدا مع الأنصار خاصة بعد التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي.

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