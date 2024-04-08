سوسطارة تضرب موعدا لنهضة بركان المغربي في المربع الذهبي

سيكون فريق سوسطارة على موعد مع مواجهة نهضة بركان في لقاء الدور نصف النهائي من كأس الكاف.

وتفوق فريق نهضة بركان المغربي في لقاء الإياب، اليوم الإثنين، الذي جمعه بنادي أبو سليم الليبي بثلاثية مقابل هدفين. في حين انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وكان الفريق العاصمي قد فاز بثنائية نظيفة أمام الضيف ريفيرز يونايتد النيجيري سجلها المتألق عبد الله كانو.

كما ستجري مباراة الذهاب بالجزائر يوم 21 أفريل، في حين ستلعب مباراة الإياب يوم 28 أفريل في المغرب.