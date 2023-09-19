سوسطارة تضع النجمة الثانية على شعار النادي

وضع فريق إتحاد العاصمة النجمة الثانية على القميص الرسمي، اليوم الثلاثاء، على واجهة شعار النادي.

ونشرت إدارة سوسطارة ذلك، عبر الشعار الرسمي لها الموضوع على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

و تطالت التهاني على نادي سوسطارة عبر التعليقات من قبل المحبين وعشاق النادي العاصمي، الذي فاز مؤخرا بنهائي السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي المصري.

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