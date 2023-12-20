سوسطارة تضع قدما في الدور المقبل من كأس الكونفدرالية

وضع فريق سوسطارة قدما في الدور المقبل من منافسة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم بعد العودة بالتعادل السلبي أمام نادي مودرن فيوتشر.

وقبل جولتين من ختام دور المجموعات، من منافسة الكاف، تمكن الفريق العاصمي من حصد نقاط إيجابية التي مكنته من التواجد على رأس المجموعة بعدما فاز بـ 3 مباريات وحقق تعادل في مباراة واحدة من أصل 4 مواجهات.

وحصد إتحاد العاصمة النقطة 10 في المركز الأول، فيما تواجد مودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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