سوسطارة تطالب الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة في حق المعتدين على الأنصار واللاعبين

عبرت إدارة سوسطارة عن استيائها الشديد للأحداث المؤسفة التي أعقبت مباراة الفريق أمام المستضيف جاراف السنغالي.

وقالت إدارة النادي العاصمي آن نهاية المباراة شهدت أحداثا مؤسفة تمثلت في اقتحام أنصار نادي جاراف مدرجات و أرضية الملعب مما أدى إلى اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة على اللاعبين والأنصار.

كما كشفت أن الاعتداءات أسفرت عن إصابات بليغة في صفوف مشجعي النادي، مما استدعى إلى التدخل السريع، و تقديم الإسعافات الأولية.

إلى جانب ذلك، أدانت إدارة الفريق العاصمي، بشدة التصرفات التي وصفتها بـ “الغير الرياضية”، كما طالب الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان محسابة المتسببين في هذه السلوكيات.

وفي الأخير، أكدت إدارة النادي التزامها بالدفاع على حقوق الفرق و الأنصار، ومتابعة الموضوع عن كثب لضمان تطبيق العدالة و حماية سلامة جميع أفراد الاتحاد في المستقبل.