سوسطارة تطالب ببطولة مقسمة إلى فوجين !

الرياضة
  • -
  • 0
سوسطارة تطالب ببطولة مقسمة إلى فوجين !
بقلم يونس رزيق

طالب فريق إتحاد العاصمة من أعضاء المكتب الفيدرالي بتغيير نظام المنافسة، وإعتماد بطولة وطنية محترفة بفوجين، تظم كل مجموعة 10 أندية.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة بيانا أكدت فيه أنه بالنظر إلى الأزمة المالية التي تمر بها غالبية الأندية الجزائرية، وإرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، فإنه من المستحيل إكمال البطولة من خلال لعب 38 مباراة.

وإقترحت إدارة إتحاد العاصمة، مراجعة صيغة البطولة (2020-2021) من خلال تطوير النظام التالي: مجموعتان من 10 أندية لكل منهما: (الوسط الشرقي ، الوسط الغربي) مع المباريات الفاصلة للقب و النزول الى القسم الثاني .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=918583

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com