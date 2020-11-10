سوسطارة تطالب ببطولة مقسمة إلى فوجين !

طالب فريق إتحاد العاصمة من أعضاء المكتب الفيدرالي بتغيير نظام المنافسة، وإعتماد بطولة وطنية محترفة بفوجين، تظم كل مجموعة 10 أندية.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة بيانا أكدت فيه أنه بالنظر إلى الأزمة المالية التي تمر بها غالبية الأندية الجزائرية، وإرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، فإنه من المستحيل إكمال البطولة من خلال لعب 38 مباراة.

وإقترحت إدارة إتحاد العاصمة، مراجعة صيغة البطولة (2020-2021) من خلال تطوير النظام التالي: مجموعتان من 10 أندية لكل منهما: (الوسط الشرقي ، الوسط الغربي) مع المباريات الفاصلة للقب و النزول الى القسم الثاني .