سوسطارة تطمئن بخصوص إصابة مفتاح وتؤكد غياب كودري

طمأنت إدارة إتحاد العاصمة أنصار الفريق بخصوص إصابة المدافع محمد ربيع مفتاح التي تلقاها في مباراة الكأس أمام إتحاد بلعباس.

وأكدت إدارة الإتحاد أن إصابة مفتاح لا تدعوا للقلق وأنه يعاني من إلتواء فقط وأنه سيخضع للكشف بالأشعة صباح اليوم، مع تأكيد غيابه عن مباراة هذا الجمعة أمام دفاع تاجنانت.

كما تأكد غياب متوسط الميدان حمزة كودري الذي يعاني هو الآخر من إلتواء على مستوى الكاحل، كما تأكد عودة اللاعب بن حمودة الذي كان يعاني من زكام، مع عودة المدافع فاروق شافعي الذي غاب عن مواجهة الكأس الأخيرة بسبب إلتهاب على مستوى الكاحل.