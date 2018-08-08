سوسطارة تطيح بالقوة الجوية العراقي في البطولة العربية

أطاح إتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، بمستضيفه القوة الجوية العراقي، بنتيجة 1-0، على ملعب كربلاء، في ذهاب الدور الـ32 من البطولة العربية.

وكانت كتيبة سوسطارة، قد إنتهت الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وبأداء متوسط من جانب زملاء القائد محمد الأمين زماموش.

وأعطت تغييرات المدرب فروجي ثمارها خلال الشوط الثاني، ومنح البديل محيوص التقدم للإتحاد في الد71، من تمريرة البديل الآخر بن شاعة.

ومن المنتظر أن تجرى مباراة العودة من الدور الـ32 أمام القوة الجوية، يوم 9 سبتمبر المقبل على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي.