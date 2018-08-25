سوسطارة تطيح بالنصرية وتتقاسم الصدارة مع لاصام

تمكن فريق إتحاد العاصمة من تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الرابطة المحترفة لأولى، بعدما أطاح بفريق نصر حسين داي بعقر داره بملعب 20 أوت ببلوزداد.

وتفوق فريق إتحاد العاصمة على النصرية في إطار تسوية رزنامة الجولة الثانية من البطولة بهدف من اللاعب الكونغولي إيبارا عند الدقيقة الـ43 من عمر المباراة عقب عمل جماعي رائع شارك فيه كل من بودربال بن خماسة والهداف إيبارا.

ويتقاسم فريق إتحاد العاصمة الصدارة مع فريق جمعية عين مليلة بـ6 نقاط بعدما فاز فريق لاصام بنفس النتيجة أمام ضيفه وفاق سطيف.