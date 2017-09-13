اتجّه وفد إتحاد العاصمة صباح اليوم الأربعاء إلى الموزمبيق لمواجهة نادي فيروفيارو لحساب ربع كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

غادرت تشكيلة سوسطارة مكتملة بإستثناء المتوسط “أمير سعيود” المعاقب جرّاء طرده في مباراة الزمالك المصري برسم دور المجموعات.

وستدوم رحلة “سوسطارة” 11 ساعة كاملة، على أن تتوقف الطائرة في “جانت” قبل أن تعاود الإقلاع صوب مدينة “بييرا”.

ومن المقرر، أن تحط الطائرة على العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي(التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر).

وسيخوض رفقاء “زماموش” حصتهم التدريبية الأولى غدا الخميس من أجل التحضير لهذه المواجهة.

وتعول تشكيلة إتحاد العاصمة كثيرا على هذه المباراة من أجل العودة بأفضل نتيجة ممكنة قبل مباراة العودة في الجزائر.

يُذكر أنّ إتحاد العاصمة سيخوض مباراته السبت المقبل بداية من الثانية زوالا بتوقيت الجزائر