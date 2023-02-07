سوسطارة تعزي في وفاة الرئيس التاريخي لمولودية الجزائر

قدمت إدارة فريق إتحاد العاصمة تعازيها الخالصة في وفاة الرئيس الأسبق لفريق مولودية الجزائر عبد القادر ظريف.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء عبر الصفحة الرسمية للفريق “بهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة سيد احمد اعراب باسمه و باسم كافة أسرة الاتحاد بخالص التعازي لعائلة ظريف راجيا من الله أن يتغمّد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم أهلع الصبر والسلوان”

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