سوسطارة تعلن تغيير ملعب مباراة نجم مقرة 

كشفت إدارة اتحاد العاصمة عن قرار جديد يتضمن استقبال فريق نجم مقرة في الجولة المقبلة بملعب سالم مبروكي بالرويبة.

كما أعلمت إدارة “سوسطارة” الجمهور الوفي بالقرار الأخير، بشكل مبكّر لتفادي التنقل إلى ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء. الذي استقبل فيه الفريق العاصمي مبارياته هذا الموسم.

ويسعى المدرب عبد الحق بن شيخة ولاعبيه من خلال تنشيط المباراة المقبلة لرد الاعتبار لأنفسهم، بعد الخسارة القاسية في المباراة الماضية أمام أمل الأربعاء.

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