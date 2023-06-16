سوسطارة تعلن جاهزيتها لموقعة الأهلي المصري في نهائي السوبر

أبدى فريق سوسطارة جاهزيته للمباراة المرتقبة أمام الأهلي المصري في نهائي السوبر الإفريقي.

وعبّرت إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، عن ذلك خلال المنشور لها على الصفحة الرسمية عبر “الفايسبوك” حيث قال “الأشقاء في نهائي الأبطال”.

و أشارت إلى جاهزية اللاعبين لتقديم مباراة قوية أمام نادي القرن المصري في الموعد المحدّد يوم 11 أوت المقبل.

وكان المدرب عبد الحق بن شيخة قد قاد فريقه للفوز بكأس الكونفيدرالية أمام يانغ أفريكانز التنزاني.

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