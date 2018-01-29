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سوسطارة تعلن عن إفتتاح “شوروم” خاص بألبستها الرياضية

الرياضة
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سوسطارة تعلن عن إفتتاح “شوروم” خاص بألبستها الرياضية
بقلم يونس رزيق

أعلنت إدارة سوسطارة عن إفتتاح “شوروم” خاص بألبستها الرياضية من إنتاج “جوما” والمتواجد بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وتعلن إدارة إتحاد العاصمة عن إفتتاح أبواب “الشوروم” بداية من يوم غد الثلاثاء من الساعة الـ09:00 إلى غاية الـ16:00 وعلى مدار 04 أيام (يوم الجمعة).

ودعت إدارة الفريق الأنصار الراغبين في إقتناء أقمصة، وبدلات رياضية خاصة بألوان النادي الولوج إلى الصفحة الرسمية على موقع التواصب الإجتماعي “فايسبوك”.

هذا وجاء إفتتاح محل بولوغين بصفة مؤقة فقط، في إنتظار الإفتتاح الرسمي لمحل “باب الواد” في الايام القادمة.

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