سوسطارة تعلن فتح منصة تذكرة لبيع تذاكر مباراة الحمراوة

كشفت إدارة إتحاد العاصمة عن فتح المنصة الرقمية “تذكرتي” لأنصارها لاقتناء تذاكر إتحاد العاصمة أمام مولودية وهران.

كما قالت أن المباراة ستدخل ضمن رزنامة البطولة المحترفة الأولى في جولتها 21 التي ستجري بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وستلعب المباراة بداية من 17:00 سا.

وستكون الفرصة مواتية لعشاق فريق سوسطارة وعشاق مولودية وهران لمتابعة أولى مباريات البطولة بالملعب “الجوهرة” التي تعتبر تاريخية للفريقين.

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