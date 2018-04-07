“سوسطارة” تعود بأقل الأضرار والحَسم في العاصمة !

إنهزم نادي إتحاد العاصمة أمام نادي بلاتو يونايتد النيجيري، اليوم الجمعة، لحساب لقاء ذهاب الدور الـ16 مكرر من كأس الكونفيديرالية الإفريقية.

وكان أصحاب الأرض السباقين للتهديف بداية من الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعدّل النتيجة فوزي يايا في الدقيقة الـ56.

ولم يقوى أشبال حمدي على الحفاظ على النتيجة وتلقو هدفا آخر من النيجيريين في الدقيقة الـ75 لينتهي اللقاء الذهاب لصالح “بلاتو يونايتد”.

يشار إلى أن بن خماسة تعرض لإصابة خلال الشوط الأول، فيما يكفي الإتحاد تحقيق الفوز بهدف يتيم لتحقيق التأهل في لقاء العودة.