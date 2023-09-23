سوسطارة تعود بالتعادل من المغرب أمام الفتح الرباطي

تمكن فريق إتحاد العاصمة بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة بالعودة بنقطة وحدية من المغرب عندما واجه المستضيف الفتح الرباطي.

وتعادل فريق إتحاد العاصمة هدف مقابل هدف من إمضاء القائد زين الدين بلعيد، في المباراة التي جرت ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكان الفريق العاصمي قد ضيع فوزا مستحقا، بعدما قد مباراة جيدة عل طول الخط، سيما وأنه أصبح متعود على المسابقة الإفريقية و أصبح الفريق الذي يحسب له ألف حساب.

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