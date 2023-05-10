سوسطارة تعود بتعادل ثمين من كوت ديفوار

تمكن فريق اتحاد العاصمة من العودة بنقطة ثمينة جدا امام المستضيف أسيك ميموزا في الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكونفديرالية لكرة القدم.

و عرفت المباراة تقديم بلعيد ورفقائه مباراة قوية من الجانب الدفاعي، كما لعبت خبرة المدرب عبد الحق بن شيخة دورا كبيرا في العودة بنقطة ثمينة أمام الخصم الإيفواري.

وبهذا وضع الفريق العاصمي قدما في النهائي، في انتظار ما سيفعله في مباراة الإياب التي ستجري بالجزائر.

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