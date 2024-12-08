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الرياضة

سوسطارة تعود بنقطة ثمينة من أدغال إفريقيا

بقلم عزيز طالبي
سوسطارة تعود بنقطة ثمينة من أدغال إفريقيا
إتحاد العاصمة
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فرض نادي إتحاد العاصمة التعادل على مستضيفه جاراف السنغالي في دور المجموعات من منافسة كاس الكونفديرالية لكرة القدم.

وانتهت المباراة دون تسجيل الأهداف، التي لم تعرف تقديم مستويات كبيرة بالنظر إلى التخوف الكبير من الطرفين.

وجرت المباراة بملعب “عبد الله واد” بالعاصمة داكار وسط حضوري جماهيري معتبر من قبل أبناء البهجة، الذين صنعوا أجواء رائعة وسط فوق المدرجات.

ويتصدر الفريق العاصمي المجموعة بفارق الأهداف بعد الفوز في المباراة الماضية امام نادي أورابا يونايتد البوتسواني بسداسية دون رد.

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