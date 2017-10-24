سوسطارة تعود لسكة الانتصارات على حساب الحراش

تمكن فريق اتحاد العاصمة من تحقيق الفوز بثنائية في المباراة المتأخرة عن الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وسجل اللاعب أسامة درفلو الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من يايا.

واحتسب الحكم بوخالفة ضربة جزاء في الدقيقة الـ14 ليتراجع عن قراره بعد تأثير لاعبي الحراش.

وأضاف زيري حمار الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 87 بتسديدة رائعة خارج منطقة العمليات.

لينتهي اللقاء بفوز فريق سوسطارة الذي حقق ثاني انتصار له هذا الموسم بعد الفوز المحقق في الجولة الأولى امام نادي بارادو.

ويحتل فريق اتحاد العاصمة المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط و الحراش بالمركز 15 برصيد 4 نقاط.