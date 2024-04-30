سوسطارة تعود إلى أجواء التحضيرات ببولوغين

عاد فريق سوسطارة إلى أجواء التحضيرات والاستعدادات لباقي مباريات البطولة الوطنية فقط بعد الإقصاء من منافسة الكأس أمام شباب بلوزداد.

وعرفت التدريبات حضور جميع اللاعبين، التي جرت بمعقل الفريق عمر حمادي ببولوغين وسط أجواء شتوية ومعنويات رائعة رغم الأسبوع “الهيتشكوكي” إفريقيا.

وكان الفريق العاصمي، قد عاش أوقات صعبة في المغرب، بعد رفضه لعب مباراة الإياب في الكاف أمام المستضيف نهضة بركان، بسبب تعنت الفريق المغربي في نسخ الخريطة الوهمية على قميصه.