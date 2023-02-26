سوسطارة تغازل الصدارة في صدام قوي أمام مارومو غالنتس

يحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي، سهرة اليوم الأحد، بداية من الساعة 20:00، قمة واعدة تجمع بين اتحاد العاصمة وضيفه مارومو غالنتس الجنوب إفريقي، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس “الكاف”.

ويتصدر ممثل الكرة الجنوب إفريقية صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد أبناء سوسطارة في الوصافة برصيد 4 نقاط، مما يجعل صدام اليوم، مهم جدا للاتحاد باعتبار أن نقاطه الثلاث ستمنح الفريق صدارة المجموعة وخطو خطوة عملاقة نحو الدور المقبل.

كما ستكون الآمال معلقة على أشبال بن شيخة، لحفظ ماء وجه الكرة الجزائرية، بعد هزيمة كل من شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، في الجولة 3 من مجموعات “التشامبينز ليغ” أمام المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي على التوالي.