“سوسطارة” تفاجأ “السنافر” و أبناء مقرة يقصفون بخماسية كاملة

أسفرت مباريات الجولة 15 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى عن مفاجأة من العيار الثقيل أبرزها فوز “سوسطارة” أمام “السنافر”.

كما صنع فريق نجم مقرة الحدث بفوزه على حساب مستضيفه هلال شلغوم العيد بخماسية كاملة وسط تألق عدد كبير من اللاعبين.

إلى جانب ذلك، حملت الجولة مفاجأة من العيار الثقيل و هي انهزام مولودية الجزائر أمام المستضيف مولودية البيض بهدف مقابل صفر.

فيما جاءت نتائج المباريات المتبقية كالتالي:

ا الجزائر 2 – 1 ش قسنطينة

ا خنشلة 2 – 0 ج الشلف

م البيض 1 – 0 م الجزائر

ا بارادو 1 – 1 ا الأربعاء

ش العيد 0 – 5 ن مقرة

م وهران 1 – 0 ا بسكرة

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