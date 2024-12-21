“سوسطارة” تفشل في العودة بالنقاط الثلاث من سطيف و “الكناري” يغرد وحيدا في الصدارة

لعبت مواجهات الجولة الرابعة عشر من الرابطة المحترفة في جزئها الثاني، اليوم السبت، بإجراء خمس مواجهات.

وشهدت مواجهات اليوم، سقوط الوافد الجديد، أولمبيك أقبو، داخل الديار، أمام الضيف مولودية البيض، بهدف دون رد.

ليتجمد رصيد أولمبيك أقبو، عند النقطة السابعة عشر، في المركز التاسع، مع تبقي مواجهة مؤجلة للفريق أمام إتحاد العاصمة.

فيما رفع نادي مولودية البيض رصيده للنقطة الرابعة عشر في المركز الـ13 في الترتيب العام. مع تبقي مواجهتين مؤجلتين في رصيده أمام شبيبة القبائل وشباب قسنطينة.

أما أتلتيك بارادو فقد تجاوز ضيفه شبيبة الساورة بثنائية نظيفة. ويرتقي للمركز الـ11 في الترتيب العام برصيد 16 نقطة.

أما “نسور الجنوب”، فقد تراجعوا للمركز الـ14 برصيد 13 نقطة.

ولحساب ذات الجولة، تمكن نجم مقرة من فرض التعادل السلبي، أمام مستضيفه، شباب قسنطينة، ويرفع رصيده للنقطة الـ15 في المركز 12 في سلم الترتيب مؤقتا.

أما “السياسي” فقد حافظ على مركزه الثاني برصيد 20 نقطة، مع تبقي في رصيده مواجهتين مؤجلتين أمام مولودية البيض و شباب بلوزداد.

كما حقق وفاق سطيف، تعادلا بشق الأنفس أمام الضيف إتحاد العاصمة. وإفترقا على نتيجة التعادل بهدف في كل شبكة وليحافظ “النسر السطايفي” على مركزه الثالث مؤقتا برصيد 20 نقطة.

فيما رفع إتحاد العاصمة رصيده للنقطة الـ17 في المركز الثامن، مع تبقي في رصيده أربع مواجهات مؤجلة في رصيده أمام كل من مولودية الجزائر، أتلتيك بارادو، أولمبيك أقبو وإتحاد خنشلة.

وعرفت هذه الجولة محافظة شبيبة القبائل على صدارة الرابطة المحترفة، بعد الفوز أمام ضيفه، ترجي مستغانم، بهدفين مقابل هدف واحد. ليرفع النادي القبائلي رصيده للنقطة الـ24 في صدارة الرابطة المحترفة. مع تبقي مواجهة مؤجلة في رصيده أمام شباب بلوزداد.

ليتراجع الوافد الجديد للرابطة المحترفة ترجي مستغانم، بهذه الخسارة للمركز الـ15 في سلم الترتيب العام برصيد 12 نقطة.