سوسطارة تفوز أمام وفاق سطيف بثنائية نظيفة

تمكن فريق إتحاد العاصمة من الفوز أمام الضيف وفاق سطيف بثنائية نظيفة من تسجيل الثنائي باشا في الدقيقة 34 وكانو في الدقيقة 58.

وجرت المباراة المثيرة بملعب 5 جويلية الأولمبي ضمن الجولة الـ 17 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما صعد فريق “سوسطارة” إلى المرتبة الرابعة برصيد 32 نقطة خلف فريق وفاق سطيف، وهو الأمر الذي يفتح له أبواب المشاركة في إحدى المنافسات الإفريقية الموسم القادم، وهو الذي تعود على التألق في “الكاف”.