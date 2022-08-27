سوسطارة تفوز بأول مباراة في الموسم و”الباك” يحقق انطلاقة مثالية

تمكّن فريق سوسطارة من الفوز بأول مباراة له في الموسم الكروي الجديد أمام الضيف مولودية البيض. بملعب الشهيد عمر بن رابح بالدار البيضاء.

وفاز فريق إتحاد العاصمة بهدف مقابل واحد من إمضاء ميصالة مرباح.

كما حقّق نادي بارادو فوزا ثمينا أمام مضيفه نجم مقرة بنتيجة اثنين مقابل واحد من تسجيل حسين عواد في الدقيقة 13 و الدقيقة 90.

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