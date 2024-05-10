سوسطارة تفوز بثنائية أمام مولودية البيض وتقترب من البوديوم

تمكن فريق سوسطارة من الفوز أمام الضيف مولودية البيض بثنائية مقابل واحد ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة.

وسجل ثنائية إتحاد العاصمة المتألق بلقاسمي في الدقيقة 19 عن طريق ضربة جزاء و الثاني في الدقيقة 45.

في حين سجل الهدف الوحيد لمولودية البيض كمال بلميلود عن طريق ضربة جزاء.

ورفع الفريق العاصمي رصيده إلى 39 نقطة مبتعدا عن صاحب المرتبة شباب بلوزداد بـ 3 فقط، ما يعزز آماله في اللعب على المراتب الثلاث الأولى.