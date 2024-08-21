سوسطارة تفوز وديا أمام المستقبل الرياضي بسليمان بتونس

تمكن فريق اتحاد العاصمة من تحقيق فوز مثير أمام نادي المستقبل الرياضي بسليمان بهدف نظيف في التربص المقام بتونس.

و سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة الودية، من طرف بن معزوز،

وعرفت المباراة اعتماد المدرب التونسي نبيل معلول، على تشكيلتين مختلفتين في الشوط الأول و الثاني.

و شارك في الشوط الأول كل من بن بوط، رضواني، دهيري، مونديكو عزي، بوخنوشو، غلودي، بن زازاة، قناوي، غشة، موسى علي.

فيما شارك في الشوط الثاني كل من سوفي، كنان، محروز، عثامنية، كيفين، شيتة، نعماني، مريلي، ايت الحاج، موسى علي، بن معزوز.

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