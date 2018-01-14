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سوسطارة تقترب من التعاقد مع المغربي “رضا الهجهوج”

الرياضة
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سوسطارة تقترب من التعاقد مع المغربي “رضا الهجهوج”
بقلم يونس رزيق

كشفت تقارير إعلامية مغربية عن إقتراب اللاعب “رضا الهجهوج” من فريق إتحاد العاصمة الجزائري خلال فترة الإنتثقالات الشتوية الحالية.

وكانت إدارة سوسطارة قد عبرت عن رغبتها في التعاقد مع “الهجهوج” بعد فسخ عقده مع فريقه السابق الوداد البيضاوي.

ويسعى إتحاد العاصمة لخطف “الهجهوج” من شباب بلوزداد الذي كان أول من طالب التعاقد معه بوساطة مدربه المغربي رشيد الطاوسي.

وسبق للهجهوج وأن ساهم في إقصاء إتحاد العاصمة من الدور نصف النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا بعد التعادل 0-0 في الجزائر، وفوز الوداد بـ 3-1 بالمغرب.

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