سوسطارة تقرر مغادرة عين البنيان وتدعيم الادارة بلاعبين قدامى

كما سبق وأن ذكرناه من قبل، إجتمع اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة فريق سوسطارة عاشور جلول بالمدير الرياضي عنتر يحيى بمقر شركة سيربور.

وقرر عاشور جلول الابقاء على عنتر يحيى كمدير رياضي مع جميع الصلاحيات المتفق عليها من قبل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لفريق اتحاد العاصمة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه تم مناقشة الوضع الحالي للنادي بهدف العمل على تحسين نتائج الفريق ، لا سيما دعوة بعض اللاعبين القدامى لتعزيز الهيكل الإداري للنادي.

كما قرر الفريق مغادرة المدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين بنيان والعودة إلى ملعب عمر حمادي بولوغين إبتداءً من الأسبوع المقبل