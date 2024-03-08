سوسطارة تقصف الرويسات بثمانية اهداف في منافسة الكأس

تمكن فريق إتحاد العاصمة من تحقيق فوز مبهر أمام مستقبل الرويسات اليوم الجمعة بنتيجة ثمانية أهداف نظيفة.

و بعد الفوز الكبير، تأهل فريق سوسطارة رسميا إلى الدور ثمن النهائي من منافسة السيدة الكأس. لينذر الخصوم و يفتح أبواب التتويج بالطبعة الحالية بشكل مبكر.

كما ستكون الفرصة مواتية للقائد زين الدين بلعيد ورفقائه للذهاب بعيدا في منافسة خاصة بعد خيبة المباريات الاخيرة في البطولة.

وكان الفريق العاصمي قد حقق فوزا مبهرا في منافسة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم أمام سوبر سبور يونايتد.