“سوسطارة” تكتفي بالتعادل أمام أولمبيك آسفي و تؤجل حسم التأهل للنهائي

اكتفى اتحاد الجزائر بالتعادل السلبي (0-0) أمام ضيفه أولمبيك آسفي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على أرضية ملعب 5 جويلية، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

و شهد اللقاء، إثارة كبيرة وفرصًا خطيرة من الجانبين، إلى جانب بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ودخل الفريق المغربي بقوة في اللقاء، حيث سجل أول تهديد حقيقي في الدقيقة 12 عن طريق الجناح الرحولي، الذي سدد كرة قوية مرت فوق مرمى الحارس أسامة بن بوط بقليل، في إنذار مبكر لدفاع الاتحاد.

وشهدت الدقيقة 16 لقطة مثيرة، بعدما طالب لاعبو اتحاد الجزائر بركلة جزاء إثر عرقلة تعرض لها خالدي داخل منطقة العمليات، غير أن حكم اللقاء رفض احتسابها واعتبرها تمويهًا، مانحًا بطاقة صفراء للاعب وسط احتجاجات كبيرة.

وكاد الاتحاد أن يدفع ثمن خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 26، بعد تمريرة خاطئة من دهيري، استغلها هجوم أولمبيك آسفي في وضعية خطيرة، لكن تألق الحارس بن بوط حال دون اهتزاز الشباك، قبل أن يتدخل مرتكب الخطأ لإبعاد الخطر.

واستمر ضغط الفريق الزائر، حيث عاد المهاجم،خنوس، في الدقيقة 40 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها بن بوط ببراعة مؤكّدًا جاهزيته في هذا الشوط.

وفي المقابل، انتفض اتحاد الجزائر في الوقت بدل الضائع، وكاد يفتتح التسجيل في مناسبتين، الأولى عبر رأسية خالدي التي مرت جانبية، والثانية بعد توغل رائع من غشة وتسديدة صدها الحارس، لتعود أمام خالدي الذي فشل في استغلالها بالشكل المطلوب.

وجاءت المباراة متوازنة في مجملها، مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض الذين حاولوا فرض الضغط منذ البداية، غير أن غياب النجاعة الهجومية والتسرع في اللمسة الأخيرة حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف.

وشهد اللقاء عدة محطات جدلية، أبرزها إلغاء هدف لصالح الاتحاد في الدقيقة الـ50، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إضافة إلى لقطة طرد حارس الفريق المغربي بعد تدخل قوي داخل منطقة الجزاء، على المدافع دهيري، ما زاد من توتر مجريات المواجهة في آخر الدقائق.

ورغم النقص العددي في صفوف أولمبيك آسفي، لم يتمكن اتحاد الجزائر من استغلال الوضع، حيث اصطدم بتنظيم دفاعي محكم وتألق الحارس البديل، ليظل التعادل السلبي سيد الموقف حتى صافرة النهاية.

وبهذا التعادل، تبقى بطاقة التأهل إلى النهائي مفتوحة على مصراعيها، على أن تُحسم الأمور في لقاء الإياب، الأحد المقبل، حيث سيكون اتحاد الجزائر مطالبًا بالعودة بنتيجة إيجابية خارج الديار لضمان العبور إلى المشهد الختامي من المنافسة القارية.