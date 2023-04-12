“سوسطارة” تمنح الضوء الأخضر للاعبها لإجراء تجارب في أوروبا

كشفت إدارة “سوسطارة” عن منح الضوء الأخضر للاعب عبد الصمد بوناصر قصد القيام بتجارب في الدوريات الأوروبية.

كما كشفت مصادر من بيت الفريق العاصمي ان اللاعبين سيقوم بإجراء تجارب مع نادي سوشو الفرنسي.

إلى جانب ذلك، قالت نفس المصادر، أن عبد الصمد بوناصر سيقوم بتجارب أخرى في نادي أف سي باريس الذي يعتبر ثاني فريق في العاصمة الفرنسية بعد “البياسجي”.

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