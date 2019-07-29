سوسطارة تناشد الوزير لرفع تجميد الحساب البنكي والتكفل بسفرية النيجر!

أكد المكلف بالإعلام في فريق إتحاد العاصمة “أمين تيرمان” أن الوضعية المالية للفريق لا تزال تهدد مستقبل النادي في ظل تجميد الحساب البنكي للفريق.

ونشر المكلف بالإعلام في فريق سوسطارة تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك أكد من خلاله أن وضعية الفريق لم تسوّ بعد، بما أن الحساب الرسمي لا يزال مجمدا.

وأكد أمين تيرمان أن إدارة الإتحاد ناشدت السلطات القضائية عن طريق محامي الفريق من أجل الإفراج على الحساب البنكي، وهو ما يسمح لمجمع “ETRHB” لبيع أسهم النادي.

كما فنذ الناطق الرسمي بإسم فريق إتحاد العاصمة الأخبار التي تداولتها صفحات التواصل الإجتماعي بأن أحد الأندية العاصمية هي التي تكفلت بتسديد تكاليف تربص تونس الصيفي، مؤكدا أن أحد الشركاء التونسيين هو الذي قام بمساعدة النادي لإجراء هذا التربص.

كما ناشدت إدارة إتحاد العاصمة وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي لإيجاد حل بخصوص تكاليف تنقل الفريق إلى النيجر لخوض مباراة الدور التمهيدي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، بسبب تجميد الحساب البنكي لفريق سوسطارة.