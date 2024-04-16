سوسطارة تنظم إلى قافلة المتأهلين إلى نصف نهائي الكأس

تأهل فريق إتحاد العاصمة إلى الدور نصف النهائي عبد الفوز أمام إتحاد بسكرة بثلاثية مقابل واحد بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وسجل الهدف الأول من الجانب العاصمي اللاعب باشا في الدقيقة 22 إلى جانب الهدف الثاني الذي سجله بلعيد، في حين بصم بلقاسي على الهدف الثالث.

فيما سجل الهدف الوحيد صيام شريف في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وسيتعرف الفريق العاصمي على منافسه غدا في القرعة التي ستجري بمقر التلفزيون العمومي.

كما عرفت المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء تنقل كبير من قبل أن الفريق العاصمي و من جانب أبناء الزيبان ما زاد من حلاوة مباراة السيدة الكأس.