ترجي مستغانم يطيح بـ “سوسطارة” و”النصرية” في تربص تونس

تمكن فريق ترجي مستغانم من صنع المفاجأة، اليوم الخميس، بالفوز أمام كل من اتحاد العاصمة و نادي نصر حسين داي في التربص المقام بعين الدراهم التونسية.

وفاز ترجي مستغانم بثنائية مقابل واحد أمام سوسطارة، سجل كل من أكرم بيبي و شكيب عوجان للترجي، في حين وقع بلقاسمي الهدف الوحيد للفريق العاصمي في الدقيقة 61 من المباراة.

واعتمد مدرب سوسطارة، نبيل معلول، على تشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، حيث لعب في الأول كل من سيفور، كنان، محروز، عزي، بوخنشوش، نعماني، بن زازة، مريلي، آيت الحاج، بوسليو، بن معزوز.

في حين شارك في الشوط الثاني كل من سعدي، دهيري، عزي، عليلات، شيتة، غلودي، مريلي، غشة، غناوي، بلقاسمي.

كما فازت كتيبة “الحواتة” في الاختبار الودي الذي أجرته صبيحة اليوم الخميس في عين الدراهم أمام نصر حسين داي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، سجل منها فؤاد غانم ثنائية بالإضافة إلى هدف من توقيع حمري.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more–